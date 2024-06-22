Собаку разорвало, два хлева полностью сгорели, – житель Луцкого района об атаки России

Ночью оккупанты совершили очередную комбинированную атаку на Украину. Под ударом оказались преимущественно западные регионы, в частности Волынь.

Так, во время вражеского обстрела на Волыни случилось 2 пожара. Там горела хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе.

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"Поросята кричали"

Одним из пострадавших в результате ночной атаки россиян оказался 61-летний житель Луцкой общины Сергей Панасюк. Обломки вражеской ракеты уничтожили все его хозяйство.

По словам господина Сергея, в огне сгорели кролики, свиньи и цесарки, которых он выращивал не один год.

Волынянин рассказывает, что слышал, как кричали поросята в охваченном огнем хлеву. Говорит, хотел выпустить их, но его не пустили – сказали опасно для жизни.

Господин Сергей с грустью отмечает, что ничем не мог помочь животным.

Собаку разорвало, голову отбросило на 20 метров. В доме только окно и стекла повылетали. Два хлева полностью сгорели,

– сообщил хозяин ужасные последствия атаки оккупантов.

Сергей Панасюк из-за россиян потерял все свое хозяйство: видео Общественное

В ночь на 22 июня оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине. Враг выпустил 16 ракет различных типов и 13 ударных БпЛА . Силы ПВО сбили 12 ракет и все "Шахеды". Впрочем, есть попадания в объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

Спасатели показали последствия ракетного удара по Луцкому району / Фото ГСЧС