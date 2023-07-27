Россия снова ночью атаковала "Шахедами": хронология 519 дня войны

Этой ночью оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. В частности, взрывы снова прогремели в Хмельницкой области.

О новых военных преступлениях российских террористов и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.

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Накануне в Белом доме сообщили, что украинских пилотов будут учить на F-16 в Дании и Румынии. Однако дата, время, продолжительность программы – еще в процессе разработки.Постоянный представитель Украины в ООН Кислица на заседании Совбеза заявил, что россияне вывезли в Беларусь с оккупированных территорий Луганщины и Донетчины более 3 тысяч украинских детей.

06:32 В Генштабе ВСУ сообщили, что враг вел наступательные южнее Новоселовского Луганской области и южнее Дибровы Луганской области. Однако успеха не имел. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки агрессора в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клищиевки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районе Марьинки.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели оккупантов.

В ОК "Юг" предупредили о возможной угрозе повторных атак террористов. Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель в готовности применить "Калибры". Также не исключена активность ударных БПЛА.Руководитель Хмельницкой ОВА отметил: "Снова благодарим сил ПВО за качественную и результативную работу".Отбой опасности ударных БПЛА в центральных областях.Отбой воздушной тревоги на Юге.Monitor пишет, что воздушная цель перестала существовать в пределах Одесской области.Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Хмельницкой области. Предварительно работает ПВО.Сирены в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Там угроза применения иранских дронов-камикадзе.В Воздушных силах призывали одесситов идти в укрытие. В области угроза применения "Калибров".В Киевской и Черкасской областях отбой.Тревогу объявили на Хмельнитчине. Причина – движение "Шахедов" в направлении области.В Кировоградской области – отбой.Сирены в Житомирской области.Тревога на Киевщине и Винницкой области.Из-за "Шахедов" сирены раздаются в Черкасской области.Представитель России отказался брать слово на Совбезе ООН по ракетной атаке на Одессу 23 июля. Постпред Украины Сергей Кислица подчеркнул, что страна-агрессор вела себя на этом заседании трусливо. Также он призвал членов Совбеза дать достойный ответ на ракетный террор российской армии.Воздушные силы сообщили о тревоге в Кировоградской области. Существует угроза атаки "Шахедами".Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича планируют объявить в розыск. В ДБР отметили, что он находится на территории Израиля. Следствие уже направило запрос о международной правовой помощи.

00:03 Накануне в вечернем обращении президент заявил о подготовке к деоккупации Крыма. Он подчеркнул, что мы можем очень быстро реинтегрировать полуостров.

Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию,

– подчеркнул Владимир Зеленский.