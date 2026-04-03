Во время атаки по Украине российский "Шахед" залетел в Молдову: как реагирует власть

Один из российских ударных дронов заметили в небе над Молдовой 3 апреля. Залетел он туда во время массированного удара России по Украине.

Об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы. Что известно о "Шахеде" в Молдове? В МИД Молдовы рассказали, что дрон типа "Шахед" заметили возле села Тудора 3 апреля. Нарушение воздушного пространства "решительно осуждают" в ведомстве. Дипломаты отметили, что инцидент является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. К тому же вторжение дрона противоречит нормам международного права. МИД повторяет, что такие действия угрожают безопасности граждан и региональной стабильности,

– говорится в сообщении. Министерство в Молдове призвало уважать воздушное пространство страны. Какие последствия ударов по Украине? 3 апреля Россия массированно атаковала по меньшей мере пять регионов Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали 579 воздушных целей. Враг бил баллистикой, крылатыми ракетами и более 540 БпЛА. Силы ПВО обезвредили более 540 целей.

В частности, россияне всадили по Коростеню, в Житомирской области. Известно, что там погиб человек, есть пострадавшие, разрушения и более 100 зданий повреждены.

Также враг обстрелял Киевскую область. В разных районах области изуродованы жилые дома и машины. Возникал пожар в ветеринарной клинике, в результате чего погибли около 20 животных.