Про інцидент повідомили у Міністерстві закордонних справ Молдови.

Дивіться також Замість стіни – діра: моторошні кадри з Київщини після російської атаки

Що відомо про "Шахед" у Молдові?

У МЗС Молдови розповіли, що дрон типу "Шахед" помітили біля села Тудора 3 квітня. Порушення повітряного простору "рішуче засуджують" у відомстві.

Дипломати наголосили, що інцидент є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови. До того ж вторгнення дрона суперечить нормам міжнародного права.

МЗС повторює, що такі дії загрожують безпеці громадян та регіональній стабільності,

– йдеться в повідомленні.

Міністерство у Молдові закликало поважати повітряний простір країни.

Які наслідки ударів по Україні?