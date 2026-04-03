Об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы.
Что известно о "Шахеде" в Молдове?
В МИД Молдовы рассказали, что дрон типа "Шахед" заметили возле села Тудора 3 апреля. Нарушение воздушного пространства "решительно осуждают" в ведомстве.
Дипломаты отметили, что инцидент является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. К тому же вторжение дрона противоречит нормам международного права.
МИД повторяет, что такие действия угрожают безопасности граждан и региональной стабильности,
– говорится в сообщении.
Министерство в Молдове призвало уважать воздушное пространство страны.
Какие последствия ударов по Украине?
3 апреля Россия массированно атаковала по меньшей мере пять регионов Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали 579 воздушных целей. Враг бил баллистикой, крылатыми ракетами и более 540 БпЛА. Силы ПВО обезвредили более 540 целей.
В частности, россияне всадили по Коростеню, в Житомирской области. Известно, что там погиб человек, есть пострадавшие, разрушения и более 100 зданий повреждены.
Также враг обстрелял Киевскую область. В разных районах области изуродованы жилые дома и машины. Возникал пожар в ветеринарной клинике, в результате чего погибли около 20 животных.