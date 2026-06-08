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24 Канал Новости Украины Россия атакует "Шахедами": в каких регионах есть угроза удара
8 июня, 20:01
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Россия атакует "Шахедами": в каких регионах есть угроза удара

Диана Подзигун

Вечером 8 июня россияне в очередной раз выпустили на территорию Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога раздается в нескольких областях.

О движении вражеских ударных беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. О взрывах и последствиях атаки рассказывает 24 Канал.

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Где есть угроза удара?

 

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.

20:57, 08 июня

БПЛА на западе Черниговщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

20:08, 08 июня

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока).

19:59, 08 июня

  • Днепропетровщина: БПЛА в направлении Соленого и Шахтерского.
  • Сумская область: БПЛА мимо Хотинь юго-западным курсом.
  • Донецкая область: БПЛА на юго-западе от Святогорска.
19:58, 08 июня

Черниговщина: БПЛА в районе населенного пункта Холмы.

19:58, 08 июня

БПЛА в направлении Харькова с севера.

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Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога