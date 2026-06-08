Россия атакует "Шахедами": в каких регионах есть угроза удара

Вечером 8 июня россияне в очередной раз выпустили на территорию Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога раздается в нескольких областях.

О движении вражеских ударных беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. О взрывах и последствиях атаки рассказывает 24 Канал.

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Где есть угроза удара?

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

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