Россия атакует "Шахедами": в каких регионах есть угроза удара
Вечером 8 июня россияне в очередной раз выпустили на территорию Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога раздается в нескольких областях.
О движении вражеских ударных беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. О взрывах и последствиях атаки рассказывает 24 Канал.
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Где есть угроза удара?
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.
БПЛА на западе Черниговщины, курс южный/юго-западный. БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область. Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока). Черниговщина: БПЛА в районе населенного пункта Холмы. БПЛА в направлении Харькова с севера.
БПЛА на западе Черниговщины, курс южный/юго-западный.
БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока).
Черниговщина: БПЛА в районе населенного пункта Холмы.
БПЛА в направлении Харькова с севера.