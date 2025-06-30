Россия нарастила удары по городам: в МИД назвали цели врага
- Российские военные усилили удары по Украине. Министр иностранных дел назвал цели, которые преследует агрессор.
- Украина надеется на получение дополнительных систем ПВО от партнеров.
Российские захватчики усилили удары по украинским городам. Агрессор преследует сразу несколько целей.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сыбига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии, сообщает 24 Канал.
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Россияне усилили удары по Украине
Министр иностранных дел констатировал, что Россия нарастила удары по городам. Андрей Сыбига отметил, что это имеет несколько целей.
Они бьют по гражданским объектам. Это и для того, чтобы посеять панику, влиять на настроения нашего населения,
– заявил глава МИД.
Сыбига подчеркнул, чтобы предотвратить это, безусловно, ключевое – системы противовоздушной обороны. Украина очень надеется на получение дополнительных систем ПВО от партнеров.
Кстати, Владимир Зеленский лично обратился к Дональду Трампу относительно покупки Patriot. Министр иностранных дел отметил, что необходимы именно эти системы, ведь они могут сбивать баллистические ракеты.