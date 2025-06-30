Россия нарастила удары по городам: в МИД назвали цели врага

Российские захватчики усилили удары по украинским городам. Агрессор преследует сразу несколько целей.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сыбига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии, сообщает 24 Канал.

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Россияне усилили удары по Украине

Министр иностранных дел констатировал, что Россия нарастила удары по городам. Андрей Сыбига отметил, что это имеет несколько целей.

Они бьют по гражданским объектам. Это и для того, чтобы посеять панику, влиять на настроения нашего населения,

– заявил глава МИД.

Сыбига подчеркнул, чтобы предотвратить это, безусловно, ключевое – системы противовоздушной обороны. Украина очень надеется на получение дополнительных систем ПВО от партнеров.

Кстати, Владимир Зеленский лично обратился к Дональду Трампу относительно покупки Patriot. Министр иностранных дел отметил, что необходимы именно эти системы, ведь они могут сбивать баллистические ракеты.