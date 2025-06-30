Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни посилили удари по Україні

Міністр закордонних справ констатував, що Росія наростила удари по містах. Андрій Сибіга зауважив, що це має декілька цілей.

Вони б'ють по цивільних об'єктах. Це і для того, щоб посіяти паніку, впливати на настрої нашого населення,

– заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, щоб запобігти цьому, безумовно, ключове – системи протиповітряної оборони. Україна дуже сподівається на отримання додаткових систем ППО від партнерів.

До речі, Володимир Зеленський особисто звернувся до Дональда Трампа щодо закупівлі Patriot. Міністр закордонних справ наголосив, що необхідні саме ці системи, адже вони можуть збивати балістичні ракети.