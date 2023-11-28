Атака "Шахедом", ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожье: хронология 643 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 643 дня. Наши защитники продолжают контрнаступление для деоккупации родной земли. Ночью российские захватчики снова атаковали "Шахедами".

О последствиях вражеской атаки, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.

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