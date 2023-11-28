Атака "Шахедом", ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожье: хронология 643 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится уже 643 дня. Наши защитники продолжают контрнаступление для деоккупации родной земли. Ночью российские захватчики снова атаковали "Шахедами".
О последствиях вражеской атаки, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
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Под вражеским огнем за прошедшие сутки находились 5 населенных пунктов Донецкой области. В частности: Курахово (территория ТЭС); Северск (жилой сектор); Авдеевка (жилой сектор); Торецк (отделение полиции); поселок Очеретино (жилой сектор). Повреждены 6 жилых домов (из них 2 – многоквартирные), ЛЭП, 2 бронированных автомобиля, админздание. Оккупанты нанесли 64 удара по 15 городам и селам Запорожской области. Гражданские не пострадали. Враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку. По территории Гуляйполя, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Работино, Волшебного, Новоандреевки, Новодаровки, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов нанес 60 артударов. Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Жену Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас женщина находится в больнице. Об этом сообщил "Бабель" со ссылкой на собственные источники в ГУР МО. Глава ОВА сообщил, что в 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. Тип уточняется, предварительно, это одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер". По предварительным данным, на эту минуту известно об одном человеке, который получил легкое ранение. Кроме того, от взрывной волны поврежден магазин, расположенный рядом с местом удара. Нардеп от партии "За будущее" избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с альтернативой залогу – 40 миллионов гривен. Сергей Лабазюк подозревается в попытке подкупа Кубракова и Наема. Утром в оккупированном Токмаке на Запорожье исчез свет. Дальше раздались взрывы. Лефортовский суд Москвы продлил до конца января срок ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Оккупанты обвинили его в "шпионаже". У ДСНС Миколаївської області повідомили, що внаслідок російських обстрілів Очаків та берегової лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Виникла пожежа адмінбудівлі бази відпочинку. Рятувальники ліквідували займання на площі 12 квадратних метрів. Поранених та загиблих немає. В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток начислено 2 обстрела (6 взрывов) из разных видов вооружения. В Запорожье раздался сильный взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. Очільник МВС Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок негоди зросла до 10. 23 людини постраждали, серед них є діти. Позиционные бои в лесничестве не прекращаются. Оккупанты в очередной раз не могут выполнить приказы своего командования по взятию этой территории под контроль. Защитники сдерживают и постоянно уничтожают там противника. Враг не имеет успеха вблизи Стельмаховки, где снова активизировался, отметил глава ОВА. Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Расходы оккупантов на армию достигли рекорда со времен СССР. Согласно документу, в следующем году Кремль впервые с советских времен планирует направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Только за один год на "национальную оборону" Россия потратит 10,775 триллиона рублей. Интересно, что это на 70% больше, чем в 2023-м – 6,8 триллиона. Около 23:30 враг нанес удар по поселку Ковшаровка Купянского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание между жилыми домами. Повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. Без пострадавших. За сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Кстати, на Купянском направлении наши защитники за сутки отразили 3 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки. Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская (с РСЗО) и Краснопольская (из минометов) общины. Ким сообщил, что 27 ноября в 13:52 и 18:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. В 19:57 и сегодня утром в результате российских обстрелов по городу Очаков и береговой линии Очаковской общины частичные повреждения получили жилые дома. Пострадавших нет. В 00:08 вражеские обстрелы фиксировались по Дмитровке Куцурубской общины. Тоже без пострадавших. Начальник Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки враг совершил 48 обстрелов, выпустив 206 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, БПЛА и авиации. По Херсону агрессор выпустил 15 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и учебное заведение в Херсоне. Один человек получил ранения. Ночью враг обстрелял Марганецкую общину Никопольского района. Били из артиллерии по тамошним деревням. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. В ССО сообщили, что на Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую САУ 2С3 "Акация". Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали сейчас устанавливаются. В Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 "Shahed-136/131". Вражеский дрон уничтожен. В Хмельницкой ОВА рассказали, что во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома. К счастью, обошлось без пожара и травмированных. Этой ночью россияне в очередной раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Под ударом находились жилые кварталы в центральной части города. В результате вражеской атаки ранение средней тяжести получил мужчина 1952 года рождения. Его госпитализировали. Шторм в Черном море оказывает влияние на боевые действия в Украине. В частности, на темп военных действий вдоль линии фронта. Впрочем, не прекратил полностью военную деятельность, отметили аналитики ISW. Отбой тревоги в Хмельницкой области. Отбой в Тернопольской области. Мониторинговые каналы пишут, что предварительно все "Шахеды" сбили. Продолжается доразведка. "В Хмельницком районе слышны взрывы. Работают силы ПВО", – сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. Воздушные силы сообщили, что целью врага снова является Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно туда двигаются беспилотники. Тревога распространилась на Тернопольскую область. Об угрозе сообщили в ОВА. Отбой на Виннитчине, а перед этим на Херсонщине. Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды". Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное. Волонтера и жену военного Алю Ширшину в ночь на 27 ноября задержали киевские полицейские. Причина – нарушение комендантского часа. Женщина задержалась из-за непогоды. "Следователь свысока общался с Алей, спрашивал, служит ли ее муж в тылу, и говорил, что выпишет повестку ей самой, потому что, по его словам, "женщины тоже должны воевать", – написал журналист Азад Сафаров. Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды". Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад. Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто. Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!". На дорогах часами были заблокированы люди из-за снежных заносов. Даже спасателям приходилось спасать своих коллег. Виталий Ким рассказал, что с сугробов достали более 140 машин. Если говорить о спасенных людях, то речь идет о 374, среди которых около 40 – дети. Майк Джонсон выразил уверенность в том, что Палата представителей может одобрить предоставление дополнительных средств в помощь Украине и Израилю. И что сделает это к рождественским праздникам. Впрочем, у Джонсона есть условие. Речь идет об изменениях в политике безопасности границ США. Этого требуют республиканцы. Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Украина имеет западные системы ПВО во многих регионах Украины. Он также призвал не говорить, что только Киев усиливает свою противовоздушную оборону. "Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев (защищен – 24 Канал) – само собой. И другие регионы сейчас уже защищены западными системами, – и NASAMS, и IRIS-T, и больше не скажу", – подчеркнул Игнат.
Донетчина – под вражеским огнем
Обстрелы Запорожской области
Жену Буданова отравили, – СМИ
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: есть раненый
Суд отправил в СИЗО нардепа Лабазюка
Из-за непогоды в Украине выросло количество погибших
Какая ситуация в Луганской области
Путин утвердил бюджет: расходы на армию достигли рекорда со времен СССР
Обстрелы Харьковщины
Обстрел Сумщины
Обстрелы Херсонской области
Силы обороны ликвидировали еще более 800 оккупантов
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу
Ночью Россия нанесла авиационный удар по Украине
На Хмельнитчине обломки "Шахеда" упали на крышу дома
Оккупанты снова обстреляли Херсон: есть раненый
Как шторм влияет на военные действия
Волонтер и жена военного пожаловалась на полицейских в Киеве
Ким рассказал о непогоде на Николаевщине
Спикер Джонсон назвал условие одобрения помощи Украине от США
Западные системы ПВО защищают не только Киев
Под вражеским огнем за прошедшие сутки находились 5 населенных пунктов Донецкой области. В частности: Курахово (территория ТЭС); Северск (жилой сектор); Авдеевка (жилой сектор); Торецк (отделение полиции); поселок Очеретино (жилой сектор).
Повреждены 6 жилых домов (из них 2 – многоквартирные), ЛЭП, 2 бронированных автомобиля, админздание.
Оккупанты нанесли 64 удара по 15 городам и селам Запорожской области. Гражданские не пострадали.
Враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку.
По территории Гуляйполя, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Работино, Волшебного, Новоандреевки, Новодаровки, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов нанес 60 артударов.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Жену Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас женщина находится в больнице. Об этом сообщил "Бабель" со ссылкой на собственные источники в ГУР МО.
Глава ОВА сообщил, что в 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. Тип уточняется, предварительно, это одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер".
По предварительным данным, на эту минуту известно об одном человеке, который получил легкое ранение. Кроме того, от взрывной волны поврежден магазин, расположенный рядом с местом удара.
Нардеп от партии "За будущее" избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с альтернативой залогу – 40 миллионов гривен. Сергей Лабазюк подозревается в попытке подкупа Кубракова и Наема.
Утром в оккупированном Токмаке на Запорожье исчез свет. Дальше раздались взрывы.
Лефортовский суд Москвы продлил до конца января срок ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Оккупанты обвинили его в "шпионаже".
У ДСНС Миколаївської області повідомили, що внаслідок російських обстрілів Очаків та берегової лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.
Виникла пожежа адмінбудівлі бази відпочинку. Рятувальники ліквідували займання на площі 12 квадратних метрів. Поранених та загиблих немає.
В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток начислено 2 обстрела (6 взрывов) из разных видов вооружения.
В Запорожье раздался сильный взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Очільник МВС Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок негоди зросла до 10. 23 людини постраждали, серед них є діти.
Позиционные бои в лесничестве не прекращаются. Оккупанты в очередной раз не могут выполнить приказы своего командования по взятию этой территории под контроль. Защитники сдерживают и постоянно уничтожают там противника.
Враг не имеет успеха вблизи Стельмаховки, где снова активизировался, отметил глава ОВА.
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Расходы оккупантов на армию достигли рекорда со времен СССР.
Согласно документу, в следующем году Кремль впервые с советских времен планирует направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
Только за один год на "национальную оборону" Россия потратит 10,775 триллиона рублей. Интересно, что это на 70% больше, чем в 2023-м – 6,8 триллиона.
Около 23:30 враг нанес удар по поселку Ковшаровка Купянского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание между жилыми домами. Повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. Без пострадавших.
За сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Кстати, на Купянском направлении наши защитники за сутки отразили 3 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки.
Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская (с РСЗО) и Краснопольская (из минометов) общины.
Ким сообщил, что 27 ноября в 13:52 и 18:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В 19:57 и сегодня утром в результате российских обстрелов по городу Очаков и береговой линии Очаковской общины частичные повреждения получили жилые дома. Пострадавших нет.
В 00:08 вражеские обстрелы фиксировались по Дмитровке Куцурубской общины. Тоже без пострадавших.
Начальник Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки враг совершил 48 обстрелов, выпустив 206 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, БПЛА и авиации. По Херсону агрессор выпустил 15 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и учебное заведение в Херсоне. Один человек получил ранения.
Ночью враг обстрелял Марганецкую общину Никопольского района. Били из артиллерии по тамошним деревням. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
В ССО сообщили, что на Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую САУ 2С3 "Акация".
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали сейчас устанавливаются.
В Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 "Shahed-136/131". Вражеский дрон уничтожен.
В Хмельницкой ОВА рассказали, что во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома. К счастью, обошлось без пожара и травмированных.
Этой ночью россияне в очередной раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Под ударом находились жилые кварталы в центральной части города.
В результате вражеской атаки ранение средней тяжести получил мужчина 1952 года рождения. Его госпитализировали.
Шторм в Черном море оказывает влияние на боевые действия в Украине. В частности, на темп военных действий вдоль линии фронта. Впрочем, не прекратил полностью военную деятельность, отметили аналитики ISW.
Отбой тревоги в Хмельницкой области.
Отбой в Тернопольской области.
Мониторинговые каналы пишут, что предварительно все "Шахеды" сбили. Продолжается доразведка.
"В Хмельницком районе слышны взрывы. Работают силы ПВО", – сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
Воздушные силы сообщили, что целью врага снова является Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно туда двигаются беспилотники.
Тревога распространилась на Тернопольскую область. Об угрозе сообщили в ОВА.
Отбой на Виннитчине, а перед этим на Херсонщине.
Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды".
Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное.
Волонтера и жену военного Алю Ширшину в ночь на 27 ноября задержали киевские полицейские. Причина – нарушение комендантского часа. Женщина задержалась из-за непогоды.
"Следователь свысока общался с Алей, спрашивал, служит ли ее муж в тылу, и говорил, что выпишет повестку ей самой, потому что, по его словам, "женщины тоже должны воевать", – написал журналист Азад Сафаров.
Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды".
Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад.
Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто.
Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!".
На дорогах часами были заблокированы люди из-за снежных заносов. Даже спасателям приходилось спасать своих коллег.
Виталий Ким рассказал, что с сугробов достали более 140 машин. Если говорить о спасенных людях, то речь идет о 374, среди которых около 40 – дети.
Майк Джонсон выразил уверенность в том, что Палата представителей может одобрить предоставление дополнительных средств в помощь Украине и Израилю. И что сделает это к рождественским праздникам.
Впрочем, у Джонсона есть условие. Речь идет об изменениях в политике безопасности границ США. Этого требуют республиканцы.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Украина имеет западные системы ПВО во многих регионах Украины. Он также призвал не говорить, что только Киев усиливает свою противовоздушную оборону.
"Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев (защищен – 24 Канал) – само собой. И другие регионы сейчас уже защищены западными системами, – и NASAMS, и IRIS-T, и больше не скажу", – подчеркнул Игнат.