Агрессор ударил по теплоэлектростанции ДТЭК: есть серьезные повреждения и раненые

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В частности, оккупанты ударили по теплоэлектростанции. К сожалению, в результате обстрела есть раненые.

В компании отметили, что это была еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Рассказали о последствиях атаки агрессора.

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Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В результате вражеского удара по ТЭС получили ранения трое энергетиков. Медики оказывают им всю возможную помощь.

Также оккупанты серьезно повредили оборудование станции. В эти минуты энергетики работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Кстати, это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.

Добавим, в Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток, в частности Днепропетровщина.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. Вследствие вражеских атак на станции получили ранения 53 работника, к сожалению, трое энергетиков погибли.