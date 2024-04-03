Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами": как отработала ПВО

Ночью 3 апреля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". По вражеским дронам-камикадзе отработали защитники неба.

Так, силы ПВО сбили все "Шахеды", которые оккупанты запустили по нашей стране. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" сегодня сбили

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 4 БПЛА типа "Shahed".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 4 БпЛА были уничтожены,

– отметили в Генштабе.