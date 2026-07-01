По состоянию на 23:30 зафиксирован вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". По предварительной информации, самолеты взяли курс на юго-восток в направлении возможных пусковых рубежей в Вологодской и Саратовской областях России.

Также сообщается о взлете как минимум 3 самолетов Ту-160 с различных российских аэродромов. По предварительной информации, вылеты могут носить боевой характер, что создает угрозу нового массированного ракетного удара по территории Украины.

По прогнозам, самолеты могут выйти в район пусковых рубежей вблизи Энгельса ориентировочно между 01:30 и 02:00. Если запуски крылатых ракет состоятся оттуда, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно между 02:10 и 03:40.

Также стратегическая авиация может осуществить запуски из района Каспийского моря. В таком случае самолеты могут находиться на пусковых рубежах между 03:00 и 04:00, а ракеты могут достичь Украины ориентировочно с 04:00 до 05:00.

Украинцев призывают внимательно следить за сообщениями Воздушных сил и сигналами воздушной тревоги, а в случае объявления опасности немедленно направляться в укрытия.

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