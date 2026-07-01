Станом на 23:30 зафіксовано виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". За попередньою інформацією, літаки взяли курс на південний схід у напрямку можливих пускових рубежів у Вологодській та Саратовській областях Росії.

Також повідомляється про зліт щонайменше 3 літаків Ту-160 з різних російських аеродромів. За попередньою інформацією, вильоти можуть бути бойовими, що створює загрозу нового масованого ракетного удару по території України.

За прогнозами, літаки можуть вийти в район пускових рубежів поблизу Енгельса орієнтовно між 01:30 та 02:00. Якщо пуски крилатих ракет відбудуться звідти, ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно між 02:10 та 03:40.

Також стратегічна авіація може здійснити пуски з району Каспійського моря. У такому разі літаки можуть перебувати на пускових рубежах між 03:00 та 04:00, а ракети можуть досягти України орієнтовно з 04:00 до 05:00.

Українців закликають уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил та сигналами повітряної тривоги, а у разі оголошення небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.