Президент закликав громадян особливо уважно ставитися до повітряних тривог сьогодні вночі і найближчими днями.
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Що відомо про загрозу масованого обстрілу України?
Росіяни підготувалися до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе,
– звернувся глава держави до українців.
Нагадаємо, що напередодні монітори попереджали, що ворог готується масовано атакувати Україну до кінця поточного тижня.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Попередньо, для удару окупанти планують залучити:
- одразу 7, вже споряджених бортів Ту-95МС;
- 4 Ту-22м3, які проходять спорядження на аеродромі "Енгельс";
- 3 Ту-160;
- ракети "Циркон" з Криму та Курська;
- балістичні ракети "Іскандер-М";
- велику кількість "Шахедів".
Зауважимо, що у Кремлі публічно заявили, що планують зробити масовані обстріли України регулярними. В Інституті вивчення війни вважають, що для виправдання повітряного терору росіяни використають українські атаки дронів по Москві.