Президент закликав громадян особливо уважно ставитися до повітряних тривог сьогодні вночі і найближчими днями.

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Що відомо про загрозу масованого обстрілу України?

Росіяни підготувалися до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе,

– звернувся глава держави до українців.

Нагадаємо, що напередодні монітори попереджали, що ворог готується масовано атакувати Україну до кінця поточного тижня.

Попередньо, для удару окупанти планують залучити:

одразу 7, вже споряджених бортів Ту-95МС;

4 Ту-22м3, які проходять спорядження на аеродромі "Енгельс";

3 Ту-160;

ракети "Циркон" з Криму та Курська;

балістичні ракети "Іскандер-М";

велику кількість "Шахедів".

Зауважимо, що у Кремлі публічно заявили, що планують зробити масовані обстріли України регулярними. В Інституті вивчення війни вважають, що для виправдання повітряного терору росіяни використають українські атаки дронів по Москві.