Президент закликав громадян особливо уважно ставитися до повітряних тривог сьогодні вночі і найближчими днями.

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Що відомо про загрозу масованого обстрілу України?

Росіяни підготувалися до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе,
– звернувся глава держави до українців.

Нагадаємо, що напередодні монітори попереджали, що ворог готується масовано атакувати Україну до кінця поточного тижня.

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Попередньо, для удару окупанти планують залучити:

  • одразу 7, вже споряджених бортів Ту-95МС;
  • 4 Ту-22м3, які проходять спорядження на аеродромі "Енгельс";
  • 3 Ту-160;
  • ракети "Циркон" з Криму та Курська;
  • балістичні ракети "Іскандер-М";
  • велику кількість "Шахедів".

Зауважимо, що у Кремлі публічно заявили, що планують зробити масовані обстріли України регулярними. В Інституті вивчення війни вважають, що для виправдання повітряного терору росіяни використають українські атаки дронів по Москві.