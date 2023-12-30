Пострадали 120 городов и сел, – Зеленский о ликвидации последствий массированной атаки
Источник:Владимир Зеленский
Российская армия 29 декабря нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в результате чего пострадали и погибли люди. Владимир Зеленский заявил, что в результате российских обстрелов пострадали 120 городов и сел.
По словам президента, в российских населенных пунктах пострадала сотня гражданских объектов. Сейчас спасатели и другие специальные службы принимают участие в ликвидации российской атаки.
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Зеленский высказался о ликвидации российской атаки
Глава государства отметил, что всего из-за этого удара террористов пострадали по меньшей мере 159 человек. Среди них, по состоянию на данный момент, 39 погибших.
Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь,
– заявил Зеленский.
Он поблагодарил всех наших спасателей из ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, правоохранителей – всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.
В Украине до сих пор ликвидируют последствия российской атаки / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского
"Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и нашей защите", – написал президент.
Владимир Зеленский также отметил, что оружие в руках украинцев – это всегда защита жизни, а каждое проявление российского террора снова и снова доказывает, что нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. В то же время он подчеркнул, что весь мир вместе должен победить террор.
Какие последствия вражеской атаки по Украине
- Российская армия 29 декабря нанесла самую большую атаку с воздуха с начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда оккупанты запустили 158 воздушных целей по Украине. Из них 114 удалось ликвидировать системами и средствами ПВО.
- В результате этой атаки много пострадавших и жертв в разных городах Украины, в частности, в Киеве, Запорожье, Одессе, Львове. По состоянию на 14:56 известно, что по всей Украине пострадали не менее 159 человек, а 39 погибли, однако это количество может увеличиться, ведь спасательно-поисковые работы еще продолжаются.
- Свою атаку оккупанты начали с того, что ударили по Украине "Шахедами", а впоследствии пустили ракеты разного типа. Все, что известно о массированной атаке Украины 29 декабря – читайте в материале.