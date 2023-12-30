Пострадали 120 городов и сел, – Зеленский о ликвидации последствий массированной атаки

Российская армия 29 декабря нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в результате чего пострадали и погибли люди. Владимир Зеленский заявил, что в результате российских обстрелов пострадали 120 городов и сел.

По словам президента, в российских населенных пунктах пострадала сотня гражданских объектов. Сейчас спасатели и другие специальные службы принимают участие в ликвидации российской атаки.

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Зеленский высказался о ликвидации российской атаки

Глава государства отметил, что всего из-за этого удара террористов пострадали по меньшей мере 159 человек. Среди них, по состоянию на данный момент, 39 погибших.

Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь,

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех наших спасателей из ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, правоохранителей – всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.

В Украине до сих пор ликвидируют последствия российской атаки / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

"Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и нашей защите", – написал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что оружие в руках украинцев – это всегда защита жизни, а каждое проявление российского террора снова и снова доказывает, что нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. В то же время он подчеркнул, что весь мир вместе должен победить террор.

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