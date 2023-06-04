Очередная иллюзия массированного удара: в Воздушных силах объяснили, почему из 6 самолетов запустили 6 ракет

Российские военные совершают террор мирного населения сразу несколькими способами. Враг наносит как реальные ракетные удары, так и создает видимость массированных атак, что влияет на эмоциональное состояние.

Собственно, в ночь на 4 июня россияне решили сделать все для того, чтобы продемонстрировать, что будет массированная ракетная атака. Ведь для удара использовали сразу 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Читайте также Оккупанты ракетами и "Шахедами" атаковали Украину: что известно о ночном обстреле 4 июня

Из шести самолетов – шесть ракет

Как отмечают в издании, на каждый из стратегических ракетоносцев приходился по одной ракете Х-101/Х555. Следует заметить, что каждое воздушное судно может переносить до шести таких ракет. А это значит, что максимальный залп мог быть – 36 ракет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафон подтвердил это предположение.

Май, вы видели, какой насыщенный был обстрелами. То, что было выпущено шесть ракет из шести самолетов, хотя могло быть гораздо больше этих ракет. Ну, по одной ракете из самолета. Очевидно, да,

– отметил Юрий Игнат.

В то же время Юрий Игнат добавил, что Ту-95МС, как правило, более 4 ракет "не берет". Обычно принимают половину, что подтверждает статистика. К примеру, 9 самолетов выпустили 18 или 25 ракет, но не 54.

Что сегодня произошло? Не в первый раз так. Бывало, что 10 самолетов выпустили 7 ракет. Противник совершает определенные тренировочные полеты,

– добавил он.

Могла быть тренировка пилотов

По словам спикера Воздушных сил, пилотам необходимо постоянно практиковаться. Без этого их летные навыки утрачиваются. Не исключено, что во время этой атаки происходили параллельно тренировочные полеты.

В издании же предположили, что столь малое количество ракет при таком количестве бомбардировщиков – яркая демонстрация того, что враг продолжает терроризировать мирное население. Мы же отметим, что украинцев лишают покоя, сна и отдыха. Видимо, россияне считают, что это должно как-то повлиять на общие настроения и заставить власть сесть за стол переговоров.

Реальность же такова: с каждым поднятым истребителем, стратегическим бомбардировщиком, запущенным дроном или ракетой, украинцы ненавидят врага все больше. И каждый из нас делает все возможное, чтобы приблизить победу.

Вы можете сделать это уже сейчас. Мы собираем деньги на два автомобиля для аэроразведки пограничников. Переходите по этой ссылке, чтобы помочь нашим защитникам!

Заметим, что в ночь на 4 июня россияне запустили пять дронов-камикадзе из Брянской области. Также атаковали Украину шестью крылатыми ракетами. Уничтожить удалось три "Шахеда" и четыре Х-101/Х-555. Что касается попадания, то в Воздушных силах отметили, что оккупанты попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого.