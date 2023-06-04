Власне, у ніч проти 4 червня росіяни вирішили зробити все для того, щоб продемонструвати, що буде масована ракетна атака. Адже для удару використали відразу 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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З шести літаків – шість ракет

Як зазначають у виданні, на кожен зі стратегічних ракетоносців припадало по одній ракеті Х-101/Х555. Слід зауважити, що кожне повітряне судно може переносити до шести ракет такого типу. А це означає, що максимальний залп міг бути – 36 ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив це припущення.

Травень, ви бачили, який насичений був обстрілами. Те, що було випущено шість ракет з шести літаків, хоча могло бути значно більше цих ракет. Ну, по одній ракеті з літака. Очевидно, так,

– зазначив Юрій Ігнат.

Водночас Юрій Ігнат додав, що Ту-95МС, як правило, понад 4 ракети "не бере". Зазвичай беруть половину, що підтверджує статистика. До прикладу, 9 літаків випустили 18 або 25 ракет, але не 54.

Що сьогодні відбулося? Не вперше так. Бувало, що 10 літаків випустили 7 ракет. Противник робить певні тренувальні польоти,

– додав він.

Могло бути тренування пілотів

За словами речника Повітряних сил, пілотам необхідно постійно практикуватися. Без цього їхні льотні навички втрачаються. Тож, не виключено, що під час цієї атаки відбувалися паралельно тренувальні польоти.

У виданні ж припустили, що така мала кількість ракет при такій кількості бомбардувальників – яскрава демонстрація того, що ворог продовжує тероризувати мирне населення. Ми ж зазначимо, що українців надалі позбавляють спокою, сну та відпочинку. Мабуть, росіяни вважають, що це мало б якось вплинути на загальні настрої та змусити владу сісти за стіл переговорів.

Реальність ж така: з кожним піднятим винищувачем, стратегічним бомбардувальником, запущеним дроном або ракетою українці ненавидять ворога усе більше. І кожен з нас робить все можливе для того, щоб наблизити перемогу.

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Зауважимо, що в ніч проти 4 червня росіяни запустили п'ять дронів-камікадзе з Брянської області. Також атакували Україну шістьма крилатими ракетами. Знищити вдалося три "Шахеди" та чотири Х-101/Х-555. Що стосується влучання, то в Повітряних силах зазначили, що окупанти поцілили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.