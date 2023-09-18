В Воздушных силах показали успешную работу ПВО ночью: эффектное видео
18 сентября 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Николай Олещук
В ночь на 18 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Воздушные силы показали мощную работу по вражеским целям.
Работа наших защитников ночью была очень успешной. Информация по уничтоженным вражеским целям будет позже.
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Успешная работа ПВО ночью
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как этой ночью один комплекс сбил три воздушных цели.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Благодарю защитников неба за успешную боевую работу 18 сентября. Третья тоже была,
– написал командующий ВС ВСУ.
Предварительно известно, что на видео работал комплекс IRIS-T.
Как 18 сентября сбивали вражеские цели: смотрите видео
Атака Украины 18 сентября: все, что известно
- Россия ночью 18 сентября снова запускала по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты воздушного базирования.
- Наталья Гуменюк рассказала, что враг не в первый раз использует такую тактику, когда ракеты постоянно меняют направление движения.
- По словам Гуменюк, цель Украины во время этих атак – защита. Поэтому наша страна максимально эффективно выполняет боевую работу, чтобы противодействовать врагу. Однако россияне бросают каждый раз большую мощность поразительных средств. В частности, ракеты, дроны.
- Как выяснилось, Россия запустила по Украине несколько волн ударных дронов, которые выпускала с восточного побережья Азову и из Крыма. Они были направлены на юг Одесской области, в частности направление Дуная, а также по Николаевской области. В свою очередь ракеты уже работали в других регионах.
- Сергей Лысак сообщил, что под утро над Днепропетровщиной сбили 2 крылатых ракеты.