В Воздушных силах показали успешную работу ПВО ночью: эффектное видео

18 сентября 2023, 08:30
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Николай Олещук

В ночь на 18 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Воздушные силы показали мощную работу по вражеским целям.

Работа наших защитников ночью была очень успешной. Информация по уничтоженным вражеским целям будет позже.

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Успешная работа ПВО ночью

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как этой ночью один комплекс сбил три воздушных цели.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Благодарю защитников неба за успешную боевую работу 18 сентября. Третья тоже была,
– написал командующий ВС ВСУ.

Предварительно известно, что на видео работал комплекс IRIS-T.

Как 18 сентября сбивали вражеские цели: смотрите видео

Атака Украины 18 сентября: все, что известно

  • Россия ночью 18 сентября снова запускала по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты воздушного базирования.
  • Наталья Гуменюк рассказала, что враг не в первый раз использует такую тактику, когда ракеты постоянно меняют направление движения.
  • По словам Гуменюк, цель Украины во время этих атак – защита. Поэтому наша страна максимально эффективно выполняет боевую работу, чтобы противодействовать врагу. Однако россияне бросают каждый раз большую мощность поразительных средств. В частности, ракеты, дроны.
  • Как выяснилось, Россия запустила по Украине несколько волн ударных дронов, которые выпускала с восточного побережья Азову и из Крыма. Они были направлены на юг Одесской области, в частности направление Дуная, а также по Николаевской области. В свою очередь ракеты уже работали в других регионах.
  • Сергей Лысак сообщил, что под утро над Днепропетровщиной сбили 2 крылатых ракеты.

Автор: Софія Ропан