Концентрированные атаки: как изменилась тактика россиян по ударам "Шахедами"

Российские оккупанты не прекращают терроризировать своими атаками Украину. Так, в ночь на 2 октября враги выпустили 7 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136". Из них 4 удалось уничтожить украинским силам ПВО.

Таким образом, россияне выискивают новую тактику, чтобы обойти наши системы ПВО. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"В то же время мы, совершенствуя свою систему защиты, ищем новые альтернативные способы (борьбы – 24 Канал), а также совершенствуем уже существующие. Это делается в режиме боевого дежурства", – сказала Наталья Гуменюк.

Тактика россиян

Оккупанты начинают применять массированные волны и удары концентрированного типа. То есть, раньше они могли использовать большее количество "Шахедов", их удары были рассредоточены и соответственно украинские силы ПВО работали концентрированно на меньшие группы.

"Последнее время мы наблюдаем большую концентрацию фактически в одну точку или в одном направлении, где в большинстве случаев должны сработать мобильные огневые группы. Потому что мы понимаем, что по "Шахедам" работают соответствующим оружием, экономя средства, чтобы противодействовать и ракетам, и самолетам. Потому что авиация у врага еще есть, и тактической они "играют" довольно опасно", – пояснила спикер ОК "Юг".

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Также оккупанты выискивают маршруты и усложняют траекторию своих дронов. Это для того, чтобы запутать и истощить системы ПВО. Бьют россияне по сельскохозяйственным и промышленным объектам.

"Очевидно они пытаются уничтожать экономику Украины. То, что позволяет стране создавать рабочие места и поддерживать собственное население, выживать. Они уничтожают как производственные мощности, так и места сохранения всего того, что произведено и собрано. Это и зернохранилища, и склады с гуманитарной помощью и склады с промышленным производством", – подчеркнула Гуменюк.

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