10 января, 21:52
Прогремело уже около 20 взрывов: в Воронеже жалуются на атаку дронов и дым в городе

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Воронеже вечером 10 января произошло около 20 взрывов из-за атаки дронов.
  • Сообщений о попаданиях или пострадавших во время атаки пока не поступало.

Российский Воронеж вечером в субботу, 10 января, оказался под атакой беспилотников. В регионе жалуются на большое количество взрывов, работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко и местные телеграм-каналы. В сети также появились кадры, на которых слышны взрывы над городом.

Что известно об атаке дронов на Воронеж?

В российских телеграм-каналах сообщают, что над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. По словам очевидцев, над городом работает противовоздушная оборона, над одним из районов, как отмечается, поднимается дым.

Взрывы в Воронеже: смотрите видео

В частности, согласно обнародованной информации, громко было на левом и правом берегу, а также в окрестностях. По состоянию на момент публикации сообщения о попадании или пострадавших в результате этого не поступало.

Воронеж под атакой дронов: смотрите видео

Где раньше слышали взрывы в России?

  • Прошлой ночью украинские дроны поразили нефтебазу "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области. Этот склад используется для поставки горючего подразделениям российских оккупационных сил.

  • До этого подразделения Сил обороны Украины ударили по российской нефтебазе "Осколнефтеснаб" возле Котла Белгородской области. Известно, что пораженный объект является одним из тех, который обеспечивает горючим российскую армию.

  • Еще раньше дальнобойные беспилотники СБУ ударили по арсеналу ГРАУ в Костромской области. Также была поражена нефтебаза "Геркон Плюс" под Липецком. На местах соответствующих поражений произошли пожары.