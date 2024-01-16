Атака беспилотников по Воронежу была направлена на аэродром "Балтимор", – СМИ

В российском городе Воронеж ночью 16 января прогремели мощные взрывы. Оккупанты жаловались, что этот населенный пункт атаковали неизвестные беспилотники.

В конце концов стало известно, что атака беспилотников в Воронеже была направлена на аэродром "Балтимор". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Воронеже атаковали аэродром "Балтимор"

Российские журналисты отметили, что, по данным российского минобороны, Воронежскую область ночью атаковали 8 беспилотников. Россияне отчитались, что якобы 5 беспилотников уничтожили, а 3 были перехвачены.

РосСМИ также заявили, что 2 БПЛА были сбиты непосредственно в районе военного аэродрома "Балтимор". По предварительной информации, там повреждений вроде бы нет.

На аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Этот аэропорт регулярно используют военно-космические силы России для нанесения авиаударов по территории Украины.

В то же время еще один беспилотник попал в балкон квартиры 10-этажного дома, в результате чего ранения получила 10-летняя девочка. Этот дом расположен в 7 километрах от аэродрома.

Обломки еще одного беспилотника обнаружили жители дома по улице Острогожская. Он находится в 2 километрах от аэродрома. Обломки еще одного беспилотника упали в районе села Архангельское, другого в районе села Новогремяченское. Еще 2 БПЛА упали в селе Девица,

– отметили российские журналисты.

Кроме того, в отношении атаки беспилотников высказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что всего в результате атаки повреждения получили 35 квартир в 10 домах.

Российские журналисты также отмечают, что всех жителей поврежденных квартир временно разместили в школе №84 в Воронеже. На месте событий также работают оперативные службы, оцепив территории падения обломков, оценивая последствия атаки и оперативно устанавливая временное остекление.

Очевидцы также говорят об атаке аэродрома "Балтимор"

В местных телеграм-каналах Воронежа очевидцы также отмечали, что слышали взрывы у аэродрома "Балтимор". Россияне также писали, что, судя по взрывам, прилет на аэродром действительно был.



Россияне жалуются об атаке на аэродром "Балтимор" / Скриншот 24 Канала

Жители Воронеж также говорили, что громкие звуки слышали в Советском районе Воронежа. Но в чате отрицают, мол, он расположен вдали от аэродрома "Балтимор".



Россияне говорят о взрывах у аэродрома "Балтимор" / Скриншот 24 Канала

Кроме того, россияне, как всегда, не гнушаются писать точные места прилетов, чем облегчают работу вражеским атакам. Однако некоторые пользователи сети все же кричали, чтобы чистили чат и ничего о взрывах не писали.

В Воронеже дважды раздавались взрывы