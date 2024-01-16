Атака беспилотников по Воронежу была направлена на аэродром "Балтимор", – СМИ
В российском городе Воронеж ночью 16 января прогремели мощные взрывы. Оккупанты жаловались, что этот населенный пункт атаковали неизвестные беспилотники.
В конце концов стало известно, что атака беспилотников в Воронеже была направлена на аэродром "Балтимор". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Воронеже атаковали аэродром "Балтимор"
Российские журналисты отметили, что, по данным российского минобороны, Воронежскую область ночью атаковали 8 беспилотников. Россияне отчитались, что якобы 5 беспилотников уничтожили, а 3 были перехвачены.
РосСМИ также заявили, что 2 БПЛА были сбиты непосредственно в районе военного аэродрома "Балтимор". По предварительной информации, там повреждений вроде бы нет.Обратите внимание! На аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Этот аэропорт регулярно используют военно-космические силы России для нанесения авиаударов по территории Украины.
В то же время еще один беспилотник попал в балкон квартиры 10-этажного дома, в результате чего ранения получила 10-летняя девочка. Этот дом расположен в 7 километрах от аэродрома.
Обломки еще одного беспилотника обнаружили жители дома по улице Острогожская. Он находится в 2 километрах от аэродрома. Обломки еще одного беспилотника упали в районе села Архангельское, другого в районе села Новогремяченское. Еще 2 БПЛА упали в селе Девица,
– отметили российские журналисты.
Кроме того, в отношении атаки беспилотников высказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что всего в результате атаки повреждения получили 35 квартир в 10 домах.
Российские журналисты также отмечают, что всех жителей поврежденных квартир временно разместили в школе №84 в Воронеже. На месте событий также работают оперативные службы, оцепив территории падения обломков, оценивая последствия атаки и оперативно устанавливая временное остекление.
Очевидцы также говорят об атаке аэродрома "Балтимор"
В местных телеграм-каналах Воронежа очевидцы также отмечали, что слышали взрывы у аэродрома "Балтимор". Россияне также писали, что, судя по взрывам, прилет на аэродром действительно был.
Россияне жалуются об атаке на аэродром "Балтимор" / Скриншот 24 Канала
Жители Воронеж также говорили, что громкие звуки слышали в Советском районе Воронежа. Но в чате отрицают, мол, он расположен вдали от аэродрома "Балтимор".
Россияне говорят о взрывах у аэродрома "Балтимор" / Скриншот 24 Канала
Кроме того, россияне, как всегда, не гнушаются писать точные места прилетов, чем облегчают работу вражеским атакам. Однако некоторые пользователи сети все же кричали, чтобы чистили чат и ничего о взрывах не писали.
В Воронеже дважды раздавались взрывы
- Первые взрывы в Воронеже прозвучали после 12 часов ночи 16 января. Взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово, а российские пропагандисты писали, что работала печально известная ПВО.
- На рассвете 16 января у россиян во второй раз раздались взрывы в Воронеже. После этого в городе был введен режим чрезвычайного положения.
- По словам очевидцев, взрывы были буквально трескавшиеся стекла. А затем в сети распространили видео, где видны яркие вспышки, зафиксированные очевидцами в Воронеже.