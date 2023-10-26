Была ли Хмельницкая АЭС целью: в Воздушных силах прокомментировали вражескую атаку дронами

Россия 25 октября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Хотя наши военные сбили все дроны, но обломки упали в Нетишине, где расположена Хмельницкая АЭС.

Во время вечернего обращения 25 октября Владимир Зеленский заявил, что наиболее вероятно, что Хмельницкая АЭС была мишенью для российских дронов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что есть жизненная необходимость защитить такие объекты инфраструктуры, пишет 24 Канал.

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Что сказали в Воздушных силах об угрозе для Хмельницкой АЭС

Юрий Игнат рассказал, что во время отопительного сезона защита объектов критической инфраструктуры – это очень важная миссия, возложенная не только на Воздушные силы ВСУ, а на все Силы обороны.

По словам спикера, каждый комплекс – это количественное усиление для защиты объектов критической инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ также ответил на вопрос, была ли Хмельницкая АЭС целью врага. Он в который раз вспомнил, что наши военные сбили все 11 запущенных врагом беспилотников типа "Шахед".

Все, что сбивается наверху – падает вниз. Понять, что именно имел целью враг, можно тогда, когда есть прямое попадание. Поэтому, к счастью, есть успешная работа, когда уничтожены "Шахеды", но могут быть случаи, что в результате работы противовоздушной обороны могут происходить такие вещи (говорится о падении обломков – 24 Канал),

– заявил Юрий Игнат.

По его словам, в ночь на 26 октября был период, когда на всей территории Украины не было воздушных тревог потому, что на Востоке и Юге – нелетная погода. Так что враги не запускают ни авиацию, ни "Шахеды".

Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко