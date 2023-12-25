Враг в рождественскую ночь 6,5 часов атаковал Украину дронами: все о попадании и отражении атаки

С вечера и в ночь на 25 декабря российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" и двумя авиационными ракетами. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские цели.

24 Канал собрал все, что известно об атаке врага: последствия, направление запуска целей и где работали Силы противовоздушной обороны.

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31 "Шахед" запустил враг

К утру командование Воздушных сил сообщило о результатах боя в воздухе. Отмечают, что всего ночью враг выпустил 31 ударный БПЛА типа "Шахед" из районов Чауда, Балаклавы (оккупированный Крым).

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ было уничтожено 28 ударных дронов-камикадзе в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Кроме того, враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе цели были уничтожены.



Сколько целей сбили во время атаки на Святвечер / Фото Воздушных сил

Дроновая атака на Юг длилась 6,5 часа

О результатах работы ПВО рассказали Силы обороны Юга. Там подчеркнули, что атака длилась более 6,5 часа.

Сначала тактическая авиация выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска на Одесчине. Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично – обе ракеты уничтожены.

Силами противовоздушной обороны "Юг" уничтожены 22 ударных БПЛА типа "Шахед":

17 в Одесской области

3 в Херсонской области

1 в Николаевской области

1 в Кировоградской области.

"Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар с разных направлений, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", — говорится в сообщении.

Также известно, что еще 5 вражеских "Шахедов" сбиты на Днепропетровщине.

"Уничтожены 5 вражеских шахедов. Вчера вечером и ближе к ночи их сбили наши военные с ВзК "Восток"", – сообщил глава Днепропетровского совета Николай Лукащук.

Он уточнил, что 2 БПЛА сбили в Синельниковском районе, еще 2 в Днепровском и 1 в Павлоградском.

Один вражеский "Шахед" долетел до Запада страны. Его уничтожили в Хмельницкой области. Это подтвердило командование "Запад". В Хмельницкой ОВА уточнили, что информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала.

Последствия атаки

Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Павлоградском районе обломки вражеского дрона повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия – занялось одноэтажное здание. Пожар спасатели потушили. Люди не пострадали.