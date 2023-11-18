Атака по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области: спасатели показали первые кадры
18 ноября 2023, 10:33Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Захватчики в ночь на 18 ноября атаковали объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Там вспыхнул пожар, есть раненые.
Сотрудники ГСЧС показали первые кадры с места атаки врага. Перед этим Силы обороны Юга Украины рассказали, что враг повредил административное здание.
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Какие последствия атаки по Одесской области
Спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области,
– рассказали в ГСЧС.
Одесские спасатели показали последствия атаки вражеского "Шахеда".
Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Одесской области
Спасатели показали последствия атаки врага
Какие последствия атаки по Одесской области
- Силы обороны Юга Украины рассказали, что враг в ночь на 18 ноября атаковал Одесскую область беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136.
- Наши военные на Юге сбили 8 дронов-камикадзе. В частности, по одному – в Одесской и Херсонской областях, 8 – в Николаевской области.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что российские дроны в Одесском районе попали в объект энергетической инфраструктуры. Там получил ранения один гражданский сотрудник. Он находится в больнице.
- Кроме того, враг повредил административное здание – там вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали.