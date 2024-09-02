В Воздушных силах уточнили куда именно били оккупанты 2 сентября

В Воздушных силах ВСУ рассказали о ракетной атаке врага 2 сентября. Военные отметили, что оккупанты снова направили основной удар по столице Украины.

В Киевской городской военной администрации рассказывали, что над Киевом сбили почти 20 крылатых и баллистических ракет и ударный беспилотник врага. Обломки упали на территории двух детских садов.

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Что известно об атаке врага

Основной удар ракетами различных типов – баллистическими ("Искандер-М" или KN-23 – 24 Канал) и крылатыми Х-101 – враг направил по столице. Характер этой атаки напоминал удар по Киеву 8 июля 2024 года, когда целью врага стала детская больница "Охматдет". Тогда противник так же применил ракеты различных типов с разных направлений именно по столице,

– рассказали в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Однако там отметили, что 2 сентября, по сравнению с атакой по "Охматдету":

удар был меньше по количеству средств воздушного нападения,

ПВО обеспечила неплохой результат, почти все ракеты сбили.

В Воздушных силах ВСУ отметили людям, что даже сбитые ракеты могут наносить серьезный ущерб и представляют угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому власть в очередной раз подчеркнула, что во время боевой работы ПВО стоит идти в укрытие.

Конечно, ни одна ПВО в мире не может показывать 100% результат, особенно при атаках "баллистикой". К сожалению, в результате ракетного удара этой ночью также пострадали Сумы и Харьков – фактически прифронтовые города,

– заявили в Воздушных силах ВСУ.

Также там объяснили, что нам надо усиливаться, наращивать средства противовоздушной обороны, способные сбивать ракеты различных типов по всей территории Украины.

Воздушные силы рассказали, сколько целей удалось сбить

Военные Воздушных сил ВСУ рассказали, что враг в ночь на 2 сентября атаковал Украину:

16 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей России;

14 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области России;

4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России;

1 ракетой неустановленного типа из Белгородской области;

23 ударными дронами Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска.

Наши военные сбили 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет Х-101, 20 ударных дронов Shahed-131/136.

Ракеты и дроны сбивали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.