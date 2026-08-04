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24 Канал Новости Украины В Киевской области действует ПВО: область подвергается атакам "Шахедов"
4 августа, 18:37
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Обновлено - 19:09, 4 августа

В Киевской области действует ПВО: область подвергается атакам "Шахедов"

Андрей Шляхтин

Россия во вторник, 4 августа, нанесла удар по Украине с помощью ударных дронов. В связи с этим в Киевской области объявлена воздушная тревога.

В регионе работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Какова ситуация в Киевской области? 

Власти призывают жителей соблюдать информационное молчание и правила безопасности. 

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, 
– подчеркнули в Киевской ОВА. 

Жителей области просят не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги. 

В Военно-воздушных силах сообщили, что БПЛА движутся в направлении Броваров и Киева.

Что известно о последних российских атаках? 

Утром 4 августа Россия в очередной раз нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины. Под ударом оказались Одесская и Николаевская области. В результате атаки погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек получили травмы. Среди пострадавших – две девочки в возрасте 2 и 12 лет. 

В тот же день страна-агрессор атаковала Сумы, где зафиксировали попадания как минимум по 3 объектам в Ковпаковском районе. Под удар попали как объекты инфраструктуры, так и частная застройка. В результате атаки погибли три человека – две девочки в возрасте 5 и 10 лет и пожилая женщина. 

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Взрыв Атака дронами-камикадзе Киевская область