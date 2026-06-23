ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по врагу. Силы специальных операций уничтожили важный для россиян мост в Крыму.

Об этом сообщили в ССО.

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Что известно об атаке?

Подразделения Middle Strike во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО в ночь на 22 июня уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Раздольное.

Силы обороны атаковали мост: смотрите видео

Российские военные использовали мост для перевозки личного состава и обеспечения логистики. В результате удара ВСУ у противника, вероятно, начнутся серьезные проблемы с доставкой боеприпасов и техники.

Также глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на успешную операцию Сил обороны и поблагодарил бойцов ССО.

Детали операции

В ночь на 22 июня дроны ССО нанесли точные удары по мосту: было повреждено железнодорожное полотно и разрушен один из его прогонов.

Партизаны сообщили, что после атаки враг сразу направил специальную железнодорожную ремонтную технику, после чего был начат второй этап операции. В ночь на 23 июня украинские БПЛА нанесли повторные удары по ремонтной технике и остаткам моста.

Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал,

– отметили в ССО.

Другие новости об успешных ударах ВСУ по врагу

В ночь на 19 июня украинские операторы БПЛА нанесли удары по Глебовскому подземному газохранилищу, расположенному вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму.

Глебовское ПХГ – это единственное газохранилище в Крыму, которое помогает быстро покрывать рост потребления газа во время холодов. Его работа имеет важное значение для энергосистемы полуострова.

В ночь на 13 июня украинские дроны нанесли эффективные удары по объектам противника на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался завод "Титан" в Армянске.