Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: погиб полицейский, пострадали 16 человек

10 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погиб полицейский, еще как минимум 16 человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

На месте продолжается спасательная операция, под завалами могут находиться люди, а жителей близлежащих домов эвакуируют из-за неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Смотрите также: Россия совершила атаку на Одесскую область дронами: в городе произошел пожар

Что известно об атаке?

В результате обстрела погиб один человек, еще как минимум 16 получили ранения. Помощь врачей потребовалась трем женщинам, пяти мужчинам и одному ребенку. Позже пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Анна Ткаченко в комментарии Суспильному сообщила, что погибшим оказался полицейский.

На данный момент известно, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести. Шестилетний мальчик госпитализирован с острой стрессовой реакцией. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара частично разрушены жилые дома и другие гражданские объекты. Российская авиабомба также повредила здание службы по делам детей, а взрывная волна задела кафе, салоны красоты, агентство недвижимости и гуманитарный центр Кирилловки.

Россия вновь совершила атаку на Запорожье / Фото Иван Федоров

Спасатели продолжают аварийно-поисковые работы, поскольку под завалами разрушенного здания могут находиться люди. Одновременно экстренные службы тушат пожары и расчищают завалы.

Из-за попадания неразорвавшихся российских боеприпасов вблизи жилых домов в городе проводится эвакуация жителей. Власти призывают людей не приближаться к местам ударов и неукоснительно выполнять указания полицейских и спасателей.

По предварительным данным, в результате атаки разрушено и повреждено не менее 15 частных домов. На месте продолжают работать все профильные службы, которые документируют последствия очередного российского удара по мирному украинскому городу.

Отметим, что в области до сих пор существует опасность повторных атак. 24 Канал призывает местных жителей до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.