Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: погиб полицейский, пострадали 16 человек
10 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погиб полицейский, еще как минимум 16 человек, в том числе один ребенок, получили ранения.
На месте продолжается спасательная операция, под завалами могут находиться люди, а жителей близлежащих домов эвакуируют из-за неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
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Что известно об атаке?
В результате обстрела погиб один человек, еще как минимум 16 получили ранения. Помощь врачей потребовалась трем женщинам, пяти мужчинам и одному ребенку. Позже пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Анна Ткаченко в комментарии Суспильному сообщила, что погибшим оказался полицейский.
На данный момент известно, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести. Шестилетний мальчик госпитализирован с острой стрессовой реакцией. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате удара частично разрушены жилые дома и другие гражданские объекты. Российская авиабомба также повредила здание службы по делам детей, а взрывная волна задела кафе, салоны красоты, агентство недвижимости и гуманитарный центр Кирилловки.
Россия вновь совершила атаку на Запорожье / Фото Иван Федоров
Спасатели продолжают аварийно-поисковые работы, поскольку под завалами разрушенного здания могут находиться люди. Одновременно экстренные службы тушат пожары и расчищают завалы.
Из-за попадания неразорвавшихся российских боеприпасов вблизи жилых домов в городе проводится эвакуация жителей. Власти призывают людей не приближаться к местам ударов и неукоснительно выполнять указания полицейских и спасателей.
По предварительным данным, в результате атаки разрушено и повреждено не менее 15 частных домов. На месте продолжают работать все профильные службы, которые документируют последствия очередного российского удара по мирному украинскому городу.
Отметим, что в области до сих пор существует опасность повторных атак. 24 Канал призывает местных жителей до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.
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Напомним, что российская армия в течение суток с 9 на 10 июля нанесла 1 038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области, в очередной раз массированно атаковав регион с воздуха и суши. По данным Ивана Федорова, в результате обстрелов один человек погиб, еще 12 получили ранения.
Враг нанес 21 авиационный удар по ряду населенных пунктов, в частности по Комишуваси, Орехову, Юрковке, Веселянке, Благодатному и другим общинам области. Наиболее массированными стали атаки беспилотниками – оккупанты применили 714 дронов различных типов, преимущественно FPV, по десяткам городов и сел Запорожской области.
Кроме того, российские войска нанесли один удар из реактивной системы залпового огня по Малой Токмачке. Еще 302 артиллерийских обстрела пришлись на прифронтовые населенные пункты, которые враг продолжает систематически уничтожать.