На місці триває рятувальна операція, під завалами можуть перебувати люди, а мешканців прилеглих будинків евакуюють через нерозірвані боєприпаси. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Що відомо про атаку?
Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 16 дістали поранення. Допомога лікарів знадобилася трьом жінкам, п'яти чоловікам та одній дитині. Згодом речниця Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Анна Ткаченко у коментарі Суспільному повідомила, що загиблим виявився поліцейський.
Наразі відомо, що один чоловік перебуває у важкому стані. Ще двоє – у стані середньої тяжкості. Шестирічний хлопчик ушпиталений з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Унаслідок удару частково зруйновані житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Російська авіабомба також пошкодила будівлю служби у справах дітей, а вибуховою хвилею зачепило кав'ярню, салони краси, агенцію нерухомості та гуманітарний центр Кирилівки.
Росія знову атакувала Запоріжжя / Фото Іван Федоров
Рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи, оскільки під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати люди. Одночасно екстрені служби ліквідовують пожежі та розбирають завали.
Через влучання нерозірваних російських боєприпасів поблизу житлових будинків у місті проводять евакуацію мешканців. Влада закликає людей не наближатися до місць ударів і неухильно виконувати вказівки поліцейських та рятувальників.
За попередніми даними, внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. На місці продовжують працювати всі профільні служби, які документують наслідки чергового російського удару по мирному українському місту.
Зауважимо, що в області досі існує небезпека повторних атак. 24 Канал закликає місцевих жителів до відбою повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.
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Нагадаємо, російська армія протягом доби з 9 на 10 липня здійснила 1 038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, вкотре масовано атакувавши регіон з повітря та землі. За даними Івана Федорова, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 отримали поранення.
Ворог завдав 21 авіаційного удару по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Оріхову, Юрківці, Веселянці, Благодатному та інших громадах області. Наймасовішими стали атаки безпілотниками – окупанти застосували 714 дронів різних типів, переважно FPV, по десятках міст і сіл Запорізької області.
Крім того, російські війська здійснили один удар із реактивної системи залпового вогню по Малій Токмачці. Ще 302 артилерійські обстріли припали по прифронтових населених пунктах, які ворог продовжує систематично знищувати.