Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До теми "Росіяни отримали наказ тероризувати Запоріжжя": що відбувається в місті та чим атакує ворог

Які наслідки обстрілів Запоріжжя з 9 по 10 липня?

Іван Федоров розповів, що внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району Одна людина загинула, а ще 12 – були травмовані.

Війська Росії здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Зарічному, Михайло-Лукашевому, Веселянці, Сергіївці, Ясній Поляні, Благодатному, Юрківці, Зорівці, Оріхову, Свободі, Червоній Криниці, Любицькому, Шевченківському, Данилівці, Сонячному та Долинці.

Наслідки ворожих обстрілів по Запорізькій області 9 та вранці 10 липня / Фото Запорізької ОВА

714 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Михайло-Лукашеве, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Тернувате, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку, Нове Запоріжжя, Гірке, Верхню Терсу та Різдвянку.

Окрім того, зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Малій Токмачці.

302 артилерійські удари припали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.

Також в ОВА надійшло 153 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів.

Нагадаємо, 4 липня ворог вдарив по одній із найстаріших споруд Запоріжжя. Йдеться про будівлю менонітської школи для дівчат на Верхній Хортиці.