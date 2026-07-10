Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Каковы последствия обстрелов Запорожья с 9 по 10 июля?

Иван Федоров рассказал, что в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, а еще 12 получили травмы.

Российские войска нанесли 21 авиационный удар по Комышувасе, Заречному, Михаило-Лукашево, Веселянке, Сергиевке, Ясной Поляне, Благодатном, Юрковке, Зоровке, Орехове, Свободе, Красной Кринице, Любицком, Шевченковском, Даниловке, Солнечном и Долинке.

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области 9 и утром 10 июля / Фото Запорожской ОВА

714 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) провели атаки в Запорожье, Кушугуме, Михаило-Лукашево, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Железнодорожное, Тернуватое, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Доброполье, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Рыбное, Новоселовку, Воздвижевку, Варваровку, Прилуки, Преображенку, Новое Запорожье, Горкое, Верхнюю Терсу и Рождественку.

Кроме того, зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Малой Токмачке.

302 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Железнодорожному, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Чаривном, Святопетровке, Доброполье, Гуляйпольском, Староукраинке, Прилуках и Рыбном.

Также в ОВА поступило 153 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств.

Напомним, 4 июля враг нанес удар по одному из старейших сооружений Запорожья. Речь идет о здании меннонитской школы для девочек на Верхней Хортице.