Ранее Главное управление разведки сообщало, что россияне получили приказ терроризировать гражданское население Запорожья, что и происходит в течение последней недели. Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал о том, что сейчас происходит в городе.

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Россияне наносят удары по жилым кварталам

Враг начал применять по городу довольно мощные управляемые авиабомбы. Причем, по словам корреспондента, он наносит удары ими куда попало, чтобы бомбы просто долетели и взорвались. Это в дополнение к FPV-дронам и преимущественно реактивным "Шахедам", которыми россияне атакуют областной центр.

Они наносят удары по жилым домам – по многоэтажкам. Больно смотреть, во что превращается жилье людей после этих ударов,

– подчеркнул он.

Запорожская областная администрация сообщила, что после вражеской атаки, произошедшей 4 июля, ликвидируются последствия сразу в пяти районах Запорожья. В результате ударов КАБами и дронами повреждены 42 жилых дома. Среди них – 7 многоквартирных, 35 частных, а также нежилые здания. Взрывной волной в них повреждены окна, балконы, крыши, местами вынесены наружные стены. Однако Запорожье, по словам корреспондента, держится.

Последствия атаки на Запорожье 4 июля: смотрите видео

Среди объектов, которые оккупанты поразили бомбами, – историческое здание в поселке Верхняя Хортица, входящем в состав Запорожья. Это старинный дореволюционный поселок, где находилась школа для девочек, построенная в 1904 году основателем промышленности Запорожья, меннонитом Абрахамом Коопом. Именно в нее попали россияне, и она разрушена – пока неизвестно, удастся ли ее восстановить. Также за последние две недели еще два исторических здания в центре Запорожья были поражены "Шахедами".

По сообщению областной администрации, за последние сутки один человек погиб, 16 получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район. Всего было нанесено 912 ударов, в результате которых пострадали 56 населенных пунктов Запорожской области.

Враг совершил 607 атак беспилотниками, 257 артиллерийских ударов и 24 авиаудара по Запорожью и другим населенным пунктам области. Кроме того, значительно увеличилось количество реактивных обстрелов. Речь идет о 24 применениях реактивной артиллерии преимущественно по Ореховскому и Гуляйпольскому районам,

– отметил корреспондент.

Утром 5 июля атаки россиян по Запорожью продолжились. В Вильнянской общине в результате ударов получили ранения женщины 93 и 68 лет. А днем вражеские боеприпасы прилетели по гражданским объектам в областном центре. Были повреждены магазин и объекты на территории предприятия. В ходе этих обстрелов ранения получили трое мужчин. Им была оказана медицинская помощь.