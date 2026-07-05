Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що росіяни отримали наказ тероризувати цивільне населення Запоріжжя, що і відбувається в останній тиждень. Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів про те, що наразі відбувається у місті.

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Росіяни б'ють по житлових забудовах

Ворог почав застосовувати по місту доволі потужні керовані авіабомби. Причому б'є він ними, за словами кореспондента, абикуди, щоб бомби просто долетіли і вибухнули. Це на додачу до FPV-дронів і переважно реактивних "Шахедів", якими росіяни атакують обласний центр.

Вони завдають ударів по житлу – по багатоповерхівках. Боляче дивитися, на що перетворюється людське житло після цих прильотів,

– наголосив він.

Запорізька обласна адміністрація повідомила, що після ворожої атаки, яка відбулася 4 липня, ліквідуються наслідки одразу у п'яти районах Запоріжжя. Внаслідок ударів КАБами та дронами пошкоджено 42 житлові будинки. Серед них – 7 багатоквартирних, 35 приватних, а також нежитлові будівлі. Вибуховою хвилею у них понівечено вікна, балкони, покрівлі, подекуди винесені зовнішні стіни. Проте Запоріжжя, за словами кореспондента, тримається.

Наслідки атаки на Запоріжжя 4 липня: дивіться відео

Серед об'єктів, які уразили окупанти бомбами, – історична будівля у селищі Верхня Хортиця, яка є частиною Запоріжжя. Це старе дореволюційне селище, де була школа для дівчат, яку збудував у 1904 році засновник промисловості Запоріжжя, меноніт Абрагам Кооп. Саме у неї поцілили росіяни, і вона розбита – наразі невідомо, чи можна буде її відновити. Також за останні два тижні ще дві історичні будови у центрі Запоріжжя були уражені "Шахедами".

За повідомленням обласної адміністрації, за останню добу одна людина загинула, 16 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Запорізький район. Загалом було 912 ударів, в результаті яких постраждало 56 населених пунктів Запорізької області.

Ворог атакував 607 безпілотниками, завдав 257 артилерійських ударів та 24 авіаудари по Запоріжжі та інших населених пунктах області. Крім того, значно збільшилася кількість реактивних обстрілів. Йдеться про 24 застосування реактивної артилерії переважно по Оріхівщині та Гуляйпільщині,

– зазначив кореспондент.

Вранці 5 липня атаки росіян по Запоріжжі продовжилися. У Вільнянській громаді внаслідок ударів зазнали поранення жінки 93 та 68 років. А вдень ворожі боєприпаси прилетіли по цивільних об'єктах в обласному центрі. Були пошкоджені магазин, об'єкти на території підприємства. Під час цих прильотів поранень дістали три чоловіки. Їм була надана медична допомога.