С вечера россияне атакуют Запорожье дронами: вспыхнуло несколько пожаров

С вечера 14 июля враг атакует Запорожье и Запорожский район беспилотниками. В результате чего произошло несколько пожаров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожье 15 июля?

Чиновник отметил, что российская атака на Запорожье и Запорожский район продолжается с вечера. Вспыхнули несколько пожаров. На утро подразделения ГСЧС уже укротили пламя.

Взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Заметим, что этой ночью агрессор также атаковал Шосткинскую общину в Сумской области. Предварительно, пострадал 1 человек. В результате вражеского удара повреждено здание медучреждения, а также многоквартирные и частные дома.