Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Запоріжжя 15 липня?

Посадовець наголосив, що російська атака на Запоріжжя й Запорізький район триває від вечора. Спалахнули декілька пожеж. На ранок підрозділи ДСНС уже приборкали полум'я.

Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено ангар й адмінбудівлю інфраструктурного об'єкта. На щастя, минулося без постраждалих.

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Зауважимо, що цієї ночі агресор також атакував Шосткинську громаду на Сумщині. Попередньо, постраждала 1 людина. Унаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю медзакладу, а також багатоквартирні та приватні будинки.