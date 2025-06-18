Поврежденные дома, сгоревшие авто, разрушенные склады: какие последствия атаки БПЛА на Запорожье

Россия атаковала Запорожье беспилотниками ночью 18 июня. Вспыхнули пожары, повреждены дома, разрушены складские помещения, сгорели авто.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

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Последствия атаки на Запорожье 18 июня

Этой ночью агрессор направил на Запорожье 13 беспилотников. В результате российской атаки возникли 3 пожара площадью 100, 300 и 800 квадратных метров.

Повреждены фасады и окна в многоэтажках. Также разрушены складские помещения, сгорели машины.

Последствия атаки на Запорожье 18 июня / Фото ОВА

Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.

Последствия российской атаки: смотрите видео

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья также показала ужасные кадры последствий российской атаки.

Именно так выглядели первые часы страшной российской атаки на один из районов Запорожья,

– подписала видео Регина Харченко.

Также отметила, что все городские службы с ночи на местах вражеской атаки.

Последствия атаки на Запорожье 18.06.2025: смотрите видео

Обратите внимание! Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Или же через личный кабинет на портале Контакт-центра 1580 или телеграмм-бот. Горячая линия Запорожской ОВА +38 0800 503 508.

Харченко отметила, что льготники, жилье которых повреждено в результате российских атак, могут получить единовременное пособие от города в размере 15 тысяч гривен. Необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения по номерам телефонов (063) 206-02-25, (050) 200-46-70.