Удар по заводу Свердлова в России: момент мощного взрыва в Дзержинске попал на видео

Завод имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области 20 октября атаковали дроны. На этом оборонном предприятии оккупанты изготавливают артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и многое другое.

Видео удара по заводу в Дзержинске уже обнародовали в сети. Об этом пишет 24 Канал.

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Атака на завод Свердлова в Дзержинске

Момент взрыва на заводе имени Свердлова попал на видео. На обнародованных кадрах видно прилет и пожар.

Кстати Оккупанты заявили об атаке дронов на Москву: вблизи столицы России было громко

Взрыв на заводе Свердлова: смотрите видео

Где расположен завод Свердлова на карте:

Что известно об атаке на завод Свердлова

РосСМИ около 05:00 20 октября сообщили об атаке дронов. Писали о выстрелах и взрывах.

Местные сообщили, что возле завода имени Свердлова дым. Также россияне жаловались на по меньшей мере 10 взрывов.

Кстати, накануне прилетов российские мониторинговые ресурсы писали, что в сторону Нижегородской области летят беспилотники.

Официально российские захватчики удар по заводу не комментировали.