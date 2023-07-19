Россия под утро атаковала Житомирщину "Шахедами": пострадал объект инфраструктуры

Россия практически каждый день обстреливает города Украины дронами-камикадзе иранского производства. В результате этого страдают люди и объекты гражданской инфраструктуры. В частности, на этот раз под прицелом находилась Житомирщина.

Ночь на среду, 19 июля, была беспокойной из-за вражеских БПЛА, которые оккупанты запустили по Украине. Так, уже под утро "Шахеды" добрались до Житомирской области. К счастью, пострадавших или жертв в результате этого, по предварительной информации, нет.

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Последствия атаки на Житомирщину

Как отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, из-за этого обстрела все же пострадал инфраструктурный объект. Также имеются повреждения частных домохозяйств.

Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока (по состоянию на 08:00, 19 июля – 24 Канал) информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется,

– говорится в сообщении.

Кроме того, россияне направили дрон-камикадзе ночью на Днепропетровщину. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, констатировав, что силы ПВО из ВзК "Восток" ликвидировали воздушную цель: "Металлолом агрессора наши приземлили. Ночь в области прошла спокойно. Обстрелы не зафиксированы".



Как распознать дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала

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