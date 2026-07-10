Не сможет сосредоточиться только на них: чего хочет добиться Россия, нанося удары по украинским АЗС

Россия усиливает давление на большие города, в частности на Днепр, Запорожье и Харьков, атакуя автозаправочные станции. Такие удары противника являются болезненными и опасными. АЗС, по сути, являются источником поступления средств в госбюджет. Уничтожая заправку, противник лишает Украину финансов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Сергей Грабский, добавив, что после повреждения частных АЗС в результате атаки руководство заправок должно искать средства на восстановление объекта. Сделать это, по его словам, оно может путем повышения цен на топливо, а это уже бьет по кошелькам украинских водителей.

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Россия нацелилась выбить АЗС Украины: реально ли это?

Вывести из строя систему заправок технически, как пояснил военный эксперт, невозможно. Согласно его подсчетам, в Украине ориентировочно 3 тысячи АЗС, а противник довольно ограничен в возможности наносить удары по всей территории нашей страны.

"Это экономически невыгодно и недопустимо, если мы говорим о той сети заправок, которая расположена за пределами тактической зоны досягаемости дронов. Поэтому выбить это в принципе невозможно, но затруднить работу реально", – констатировал Грабский.

Он отметил, что украинцы уже извлекли уроки из топливного кризиса 2022 года, когда пережили то же самое, что сейчас испытывают россияне. Грабский подчеркнул, что Украина имеет возможности развертывать мобильные заправки. По его словам, такие алгоритмы действий используются, но нужно понимать, что противник не пощадит своих ударных средств для того, чтобы продолжать такие атаки.

Мы вновь находимся в противостоянии копья и щита, которое тянется через все войны, в том числе и через нашу,

– заявил Грабский.

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Враг испытывает проблемы с обеспечением БПЛА

Военный эксперт обратил внимание на процент сбитых в настоящее время Воздушными силами Украины вражеских беспилотников и подчеркнул, что он значителен: от 86% до 93%. По его словам, один точный удар по автозаправке обойдется России не в один десяток дронов.

"Мы говорим о вероятности того, что это будет очень дорого для нее, если она будет целиться только в заправки. Кроме того, я обратил внимание на очень интересную особенность: начиная со второй половины июня, после 15 числа, когда был нанесен один из очередных мощных ударов, количество дронов, участвующих в атаках на Украину, существенно уменьшилось", – рассказал Грабский.

Он отметил, что в целом, по сравнению с маем, когда российская армия уничтожила более 8 400 воздушных целей, в июне их количество сократилось на 25 – 30%. Военный эксперт обратил внимание и на статистику июля, анализируя данные Воздушных сил. По его словам, с начала месяца Россия не запускает более 150 БпЛА. За исключением двух дней, 2 и 6 числа, когда были так называемые массированные атаки.

Грабский уточнил, что массированные атаки уже относительно такие, поскольку раньше они предполагали применение 700 средств воздушного нападения, а сейчас характеризуется 400 – 450.

То есть у противника не все гладко с обеспечением дронами. Я далек от мысли, что он их придерживает, потому что в этом нет смысла. Если бы у него не было ограничений, зная, что мы пока не можем помешать этим ударам, то он запускал бы столько дронов, сколько у него есть,

– заявил Грабский.

Подводя итог, военный эксперт выразил убеждение, что у страны-агрессора может быть желание уничтожить все украинские АЗС, но для этого у россиян нет ресурсов. К тому же существует такое понятие, как факторы сдерживания, то есть действия Сил обороны Украины.