В Воздушных силах объяснили, почему Россия начала чаще атаковать баллистикой

Российская армия начала чаще использовать баллистические ракеты против Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, в чем причина.

В эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что баллистические ракеты труднее сбивать.

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Почему враг стал чаще использовать баллистику

По словам Евлаша, российские оккупанты перепрограммируют ракеты для поражения различных целей. Он отметил, что сбивать баллистические ракеты труднее.



Враг использовал баллистику и раньше, просто это оружие несколько сложнее сбить. Мы видим как они перепрограммируют свои ракеты, например, С-300 для поражения различных целей. И, конечно, мы видим и другие типы ракет, которые они (россияне – 24 Канал) используют с помощью своих самолетов,

– сказал представитель ПС.

Он также отметил, что у врага есть достаточно широкий спектр оружия.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк также отмечала, что баллистические ракеты сложно сбивать из-за их скорости и траектории полета. По ее словам, не каждая система ПВО способна преодолеть такой вид вооружения.

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Как можно бороться с баллистикой

По словам Гуменюк, лучший метод борьбы с российскими ракетами – уничтожение мест их запуска. В частности этот способ эффективен и против КАБов, которыми россияне обстреливают прифронтовые украинские города.