Продолжение следует: в ГУР призвали москвичей не расслабляться и ждать новых атак беспилотников

В Москве снова раздался взрыв. Аэропорт "Внуково" закрывали из-за угрозы атаки беспилотника. В ГУР же обещают увеличение ежедневных "сюрпризов" для жителей российской столицы.

Атаки беспилотников на Москву выталкивают россиян из пузыря безопасности, созданного верой в могущество российского ПВО. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

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"ПВО, как и Путин – устарела"

По словам Юсова, дроновые атаки обнажили всю российскую систему ПВО, и она предстала перед россиянами во всей своей "неидеальности": неэффективная и устарелая. На самом деле она полностью является данью путинского режима, который "продолжает вести к деградации системы государственного управления", уточнил разведчик.

Также Юсов предположил, что жители Москвы на примере беспомощности ПВО, в конце концов, придут к правильным выводам и откажутся верить российскому телевидению и пропаганде.

Между тем, россиянам не следует расслабляться, ведь непрошеные "воздушные" гости начнут наведываться к ним чаще. Украинские беспилотники регулярно достигают Москвы и наносят ущерб, хотя и в относительно небольшом количестве по сравнению с массированными атаками России. Впрочем, последние тенденции свидетельствуют о том, что количество ежедневных атак на российскую столицу будет расти, заявил представитель ГУР.

Россияне должны почувствовать то же самое

Комментируя закрытие аэропорта "Внуково" в Москве из-за угрозы беспилотников, Юсов напомнил, что в результате войны, развязанной Путиным, украинцы не имеют возможности пользоваться авиатранспортом.

Наши самолеты и аэропорты либо не работают, либо уничтожены, заметил разведчик. Теперь у москвичей есть шанс почувствовать что-то подобное.

Атака беспилотников на Москву