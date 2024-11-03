В России заявили, что отбивались от дронов ночью: БпЛА фиксировали в трех регионах

В России заявили об атаке БпЛА на по меньшей мере три региона. При этом, большинство целей, по словам россиян, якобы сбила их ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные росСМИ и заявления вражеских структур.

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Большинство БпЛА летели на Брянщину

Речь идет об уничтожении аж 19 украинских беспилотников. При этом 16 дронов, по данным россиян, были направлены на Ростовскую область.

"19 украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами ПВО", – говорится в сообщении.

Отчитываются, якобы, сбиты:

16 БПЛА – над территорией Ростовской области,

2 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Волгоградской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграмме сообщил, что дроны были сбиты в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. По его словам, пострадавших и повреждений в результате атаки - нет.

Также было громко и вечером 2 ноября в Орле. Предположительно, область атаковали дроны. Через Орловскую область лежит дорога на Москву. Поэтому неудивительно, что там участились взрывы.