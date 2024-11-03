Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані росЗМІ та заяви ворожих структур.

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Більшість БпЛА летіли на Брянщину

Ідеться про знищення аж 19 українських безпілотників. При цьому 16 дронів, за даними росіян, були спрямовані на Ростовську область.

"19 українських безпілотних літальних апаратів було знищено засобами ППО", – ідеться у повідомленні.

Звітують, нібито, збито:

16 БПЛА – над територією Ростовської області,

2 – над територією Бєлгородської області,

1 – над територією Волгоградської області.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у телеграмі повідомив, що дрони було збито в Новошахтинску, Каменську та Усть-Донецкому районі. За його словами, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки — немає.

Також було гучно і ввечері 2 листопада в Орлі. Імовірно, область атакували дрони. Через Орловщину лежить дорога на Москву. Тож не дивно, що там почастішали вибухи.