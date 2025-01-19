Реализовали все, что задумали, – Сырский о массированном ударе по России
Силы обороны успешно поражают военные объекты на территории страны-агрессора. Во время прошлой массированной атаки ВСУ реализовали все, что задумали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главнокомандующего Александра Сирского в интервью ТСН.
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Сырский высказался об атаках по территории России
В России было особенно громко в последние дни. 14, 15 и 16 января оккупанты жаловались на массированные атаки БпЛА. Взрывы раздавались в разных областях, а в результате точной работы украинских защитников были поражены НПЗ, нефтебазы и заводы.
Так, на вопрос Андрея Цаплиенко о том, как он оценивает соотношение "замысел – реализация" по атакам на военные объекты страны-агрессора, Сырский ответил лаконично.
Мы реализовали все, что задумали,
– заявил Сырский.
Сырский добавил, что под ударом Сил обороны оказываются военные объекты, которые влияют на действие войск. Кроме того, к поражению берутся фабрики, заводы и предприятия, которые изготавливают боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Вооруженные Силы Украины также поражают и объекты нефтеперерабатывающей промышленности.
Говоря о последствиях таких ударов, Сырский рассказал, что уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое.
"Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас – значительно меньше", – добавил Сырский.