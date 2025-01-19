Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН.

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Сирський висловився про атаки по території Росії

У Росії було особливо гучно останніми днями. 14, 15 та 16 січня окупанти бідкалися на масовані атаки БпЛА. Вибухи лунали у різних областях, а внаслідок влучної роботи українських захисників були уражені НПЗ, нафтобази та заводи.

Так, на запитання Андрія Цаплієнка про те, як він оцінює співвідношення "задум – реалізація" щодо атак на військові об'єкти країни-агресорки, Сирський відповів лаконічно.

Ми реалізували все, що задумали,

– заявив Сирський.

Сирський додав, що під ударом Сил оборони опиняються військові об'єкти, які впливають на дію військ. Крім того, до ураження беруться фабрики, заводи та підприємства, котрі виготовляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Збройні Сили України також уражають і об'єкти нафтопереробної промисловості.

Говорячи про наслідки таких ударів, Сирський розповів, що вже декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в російській армії зменшились фактично вдвічі.

"Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз – значно менше", – додав Сирський.