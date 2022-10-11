Как дроны-камикадзе донимают Одесскую область: Братчук рассказал об атаках и работе ПВО

Россия атакует украинские города иранскими дронами-камикадзе. Особенно много таких аппаратов враг применяет на Юге Украины.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, вражеские дроны-камикадзе часто залетают в Одесскую область.

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Враг атакует Одесскую область дронами-камикадзе

Впрочем, их удачно "встречают" украинские силы противовоздушной обороны.

Наши ребята попадают по дронам и сбивают их над морем. В Одесской области за последние несколько дней не было прилетов именно дронов-камикадзе,

– сообщил Братчук.

По его словам, во вторник, 11 октября, на берег моря вынесло остатки сбитого Shahed-136.

Опасность иранских дронов

Несмотря на то, что удается успешно ликвидировать такие дроны, они доставляют хлопоты ВСУ. Как отметил спикер Одесской ОВА, иранские аппараты имеют 2 опасных характеристики.

Дроны-камикадзе несут мощные боеприпасы – речь идет о почти 50 килограммах взрывчатки. Поэтому при попадании в цель возникает сильная взрывная волна .

– речь идет о почти 50 килограммах взрывчатки. Поэтому при попадании в цель возникает . Такие аппараты летят низко над поверхностью земли, поэтому их достаточно тяжело "поймать".

Враг запускает дроны-камикадзе волнами

По словам Братчука, россияне используют для атак не только Shahed-136, но и Shahed-129.

Как правило, враг запускает дроны-камикадзе по нескольку штук несколькими волнами. Так что если пошла первая волна аппаратов, то следует ожидать новых атак.

Однако уже было несколько случаев, когда запускали по одному дрону. Возможно, это связано с недостаточно качественной профессиональной подготовкой личного состава, управляющего этими дронами. Поэтому оккупанты пытаются компенсировать это количеством,

– отметил спикер Одесской ОВА.

Как украинские военные противодействуют иранским Shahed

Он добавил, что вооруженные силы Украины уже имеют наработанные алгоритмы противодействия иранским аппаратам.

Сегодня могут быть привлечены не только наши зенитные ракетные подразделения, но и другие военные структуры. Соответствующие практические наставления в войсках уже есть,

– рассказал Братчук.

Братчук анонсировал попадание в базу запуска дронов-камикадзе

Как рассказал спикер Одесской ОВА, дроны-камикадзе двигаются с небольшой скоростью – до 200 километров в час. Россияне запускают их с временно оккупированной территории.

Есть определенная информация от представителей сопротивления на Юге, что в одном из районов Херсонской области предварительно есть попадание в одну из баз, где находились иранские инструкторы, а также россияне, которые должны были бы управлять этими дронами,

– сказал Братчук.

Он выразил надежду, что эта информация подтвердится и "будут потери не только в живой силе, но и в дронах-камикадзе".

Какие еще беспилотники врага летают над Одесской областью

Кроме иранских дронов-камикадзе, российские оккупанты также запускают другие виды беспилотников над Одесщиной. Несколько дней назад в регионе был уничтожен разведывательный летательный аппарат "Орлан-10".

В выходные враг пытался активизировать воздушную разведку. Такое, как правило, происходит перед нанесением удара,

– отметил спикер Одесской ОВА.

Братчук добавил, что из-за этого массированные ракетные удары по Украине не стали для украинской власти неожиданностью.

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