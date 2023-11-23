Атакуют фактически вразброс, – Игнат объяснил длительные тревоги во время пусков "Шахедов"

Россияне при планировании воздушных ударов в том или ином регионе Украины прокладывают маршруты для ракет и дронов. Оккупанты пытаются выявить слабые места в ПВО Украины.

Силы обороны в свою очередь тоже составляют карту, как атакует враг. В результате складывается картина, чего хотят достичь россияне. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Как отметил Игнат, россияне хотят видеть слабые места при планировании маршрутов.

В частности, если российскому дрону удалось по определенному маршруту пролететь, используя ландшафт, вплоть до цели, которую противник заметил – значит, враг понимает, что этот маршрут можно и дальше использовать.

Соответственно Силам обороны Украины, как добавил Игнат, нужно это учесть и создать россиянам там препятствия с помощью РЭБ или задействовать средства поражения.

Спикер отметил, что прокладывание маршрутов со стороны россиян не является чем-то новым. Он рассказал, что сначала оккупанты применяли дроны единично днем, затем наносили удары группам, после чего решили осуществлять точечные удары.

Сейчас, как сказал Игнат, россияне атакуют беспилотниками фактически вразброс. То есть, дроны залетают из Приморско-Ахтарска и направляются в разные регионы.

Спикер добавил, что из-за атак "Шахедов" тревоги в Украине длительные, потому что оккупанты наносят удары группами в несколько волн.

Он отметил, что россияне не только прощупывают ПВО Украины, но и пытаются наносить удары.

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