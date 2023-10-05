Посеет сомнения: какую реакцию в оккупантов вызовут блекауты на территории России

В ночь на 5 октября, дроны Службы безопасности Украины атаковали вражескую инфраструктуру в Курской области России. Как следствие, без электроэнергии остались военные объекты врага.

Поэтому оккупанты уже начали активно перенимать прошлогодний опыт украинцев. Политолог Валентин Гладких назвал 24 Каналу две возможные реакции, как на россиян повлияют блекауты на их территории.

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Первая реакция

По мнению политолога, украинские дроны все чаще будут атаковать объекты, связанные с российской военной инфраструктурой. Ведь это абсолютно легальные цели, поэтому никаких претензий по поводу таких действий в мире не будут выдвигать.

Российское гражданское население должно осознавать, что именно Россия начала преступную войну против соседнего государства. Поэтому достаточно наивно было надеяться, что их война не коснется.

Как отметил Гладких, в психологическом плане подобные атаки будут оказывать разное влияние на захватчиков.

Для одних россиян – это станет подтверждением правоты Владимира Путина. Вероятно, среди оккупантов будет звучать такой нарратив – "эти украинцы действительно нас ненавидят, поэтому наносят удары".

Они даже не задаются вопросом, что до 24 февраля 2022 года никто таких ударов не наносил по их территории и, в общем, они были никому не интересны. Такие жертвы российской пропаганды, безусловно, будут, и подобные интерпретации будут иметь место,

– сказал политолог.

Вторая реакция

Как подчеркнул Гладких, для других россиян – это станет возможностью задуматься над тем, какие их действия к этому привели. Однако оккупанты задумаются в двух аспектах.

Захватчики могут понять, что действительно до 24 февраля 2022 года такого не было. Противник попытается проследить причинно-следственные связи между той войной, которую развязал Путин и теми последствиями, которые россияне имеют сегодня. В частности, в части отсутствия электроэнергии. У оккупантов могут возникнуть вопросы об исправности российской противовоздушной обороны. То есть, почему в ПВО все чаще случаются "сбои".

Гладких предположил, как на россиян повлияет отключение света на их территории: смотреть видео

Этот вопрос может быть достаточно раздражительным для российских властей. Потому что это уже не просто пощечина. Это демонстрация несостоятельности российских военных защитить какие-либо критически важные для них объекты. К тому же уже на своей собственной территории, а это, безусловно, может сеять сомнения в головах россиян,

– подчеркнул Валентин Гладких.

В конце концов, неисправность российской ПВО, атаки украинскими дронами и отключение света в жилищах россиян – это еще раз демонстрирует, что российская власть, начавшая войну против Украины, не может обеспечить безопасность населению России. Более того, россияне гораздо слабее, чем пытались себя представить. Это, безусловно, будет плохо влиять на их "жизненный оптимизм".

Ситуация на территории России