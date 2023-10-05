Тому окупанти вже почали активно переймати торішній досвід українців. Політолог Валентин Гладких назвав 24 Каналу дві можливі реакції, як на росіян вплинуть блекаути на їхній території.

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Перша реакція

На думку політолога, українські дрони дедалі частіше атакуватимуть об'єкти, які пов'язані з російською військовою інфраструктурою. Адже це абсолютно легальні цілі, тому жодних претензій щодо таких дій у світі не висуватимуть.

Натомість російське цивільне населення повинно усвідомлювати, що саме Росія розпочала злочинну війну проти сусідньої держави. Тому досить наївно було сподіватися, що війна їх не торкнеться.

Як зауважив Гладких, у психологічному плані подібні атаки матимуть різний вплив на загарбників.

Для одних росіян – це стане підтвердженням правоти Владіміра Путіна. Імовірно, серед окупантів звучатиме такий наратив – "ці українці дійсно нас ненавидять, тому завдають ударів".

Вони навіть не поставлять собі запитання, що до 24 лютого 2022 року ніхто таких ударів не завдавав по їхній території й, загалом, вони були нікому не цікавими. Такі жертви російської пропаганди, безумовно, будуть, й подібні інтерпретації матимуть місце,

– мовив політолог.

Друга реакція

Як наголосив Гладких, для інших росіян – це стане можливістю замислитися над тим, які їхні дії до цього призвели. Однак, окупанти задумаються у двох аспектах.

Загарбники можуть зрозуміти, що, дійсно, до 24 лютого 2022 року такого не було. Противник спробує простежити причинно-наслідкові зв'язки між тією війною, яку розв'язав Путін та тими наслідками, які росіяни мають на сьогодні. Зокрема, у частині відсутності електроенергії. В окупантів можуть виникнути запитання щодо справності російської протиповітряної оборони. Тобто, чому в ППО дедалі частіше стаються "збої".

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Це питання може бути достатньо дражливим для російської влади. Тому що це вже не просто ляпас. Це демонстрація неспроможності російських військових захистити якісь критично важливі для них об'єкти. До того ж уже на своїй власній території, а це, безумовно, може сіяти сумніви у головах росіян,

– наголосив Валентин Гладких.

Зрештою, несправність російської ППО, атаки українськими дронами та вимкнення світла у помешканнях росіян – це вкотре демонструє, що російська влада, яка розпочала війну проти України, не може гарантувати безпеку населенню Росії. Ба більше, росіяни набагато слабші, ніж намагалися себе представити. Це, безумовно, погано впливатиме на їхній "життєвий оптимізм".

Ситуація на території Росії