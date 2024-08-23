Атаки дронов могут заставить Россию переместить самолеты и ПВО дальше от фронта, – WSJ

Атаки украинских дронов на российские военные аэродромы становятся все большей проблемой для России. Эти удары могут заставить россиян передислоцировать свои самолеты вглубь страны.

Хотя западные партнеры все еще не позволяют бить своим дальнобойным оружием вглубь России, Украина применяет для ударов беспилотники собственного производства. Только за последние несколько месяцев дроны СБУ успешно атаковали многочисленные российские аэродромы, в частности Мариновку, Ахтюбинск, Морозовск, Липецк, Воронеж, Курск, Саваслейку и Борисоглебск.

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Атаки беспилотников становятся проблемой для россиян

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастин Бронк заявил, что удары беспилотников наносят России боль, одновременно ущерб пока не является стратегически значимым.

Однако текущий уровень ущерба, нанесенного авиабазам, – это то, с чем россияне не могут просто согласиться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для них,

– сказал он.

Украина может заставить Москву передислоцировать системы противовоздушной обороны подальше от прифронтовых районов. Это сделает объекты вблизи линии фронта более уязвимыми к украинским ударам.

По словам Бронка, удары беспилотников могут также побудить Россию передислоцировать часть своих истребителей и штурмовиков на базы, значительно удаленные от Украины. Он пояснил, что это уже уменьшило количество выпусков планерных бомб, поскольку российские самолеты вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.

Обратите внимание! Украина и раньше сбивала российские самолеты, перевозившие планерные бомбы, но для этого приходилось рисковать дефицитными системами противовоздушной обороны, перемещая их ближе к линии фронта.

Эффективность беспилотника не только в том, что он поражает цель – он имеет эффект, даже если его сбивают,

– заключают в издании.

К слову, ранее в сети появились сравнительные спутниковые фото российской авиабазы Мариновка до и после атаки украинских беспилотников. На этих снимках можно разглядеть повреждения.